Зеленский обсудил с чиновниками новые направления социальной поддержки украинцев: о чем идет речь
Киев • УНН
Президент Украины провел совещание с чиновниками по новой социальной поддержке. Обсуждались возможности для нового бизнеса, создания рабочих мест и поддержки семей.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с чиновниками несколько направлений новой социальной поддержки наших людей. Речь идет о возможностях для нового бизнеса, новых рабочих мест и поддержки семей, передает УНН.
"... сегодня с чиновниками мы обсудили несколько направлений новой социальной поддержки наших людей. Такой поддержки, которая дает возможности и для нового бизнеса в Украине, новых рабочих мест, и по поддержке семей. Мы должны помнить, что уже сейчас, защищая наше государство, мы определяем, какой будет жизнь в Украине после этой войны", - подчеркнул Зеленский во время вечернего обращения.
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