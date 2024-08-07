Зеленский обсудил с чиновниками новые направления социальной поддержки украинцев: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с чиновниками несколько направлений новой социальной поддержки наших людей. Речь идет о возможностях для нового бизнеса, новых рабочих мест и поддержки семей, передает УНН.

"... сегодня с чиновниками мы обсудили несколько направлений новой социальной поддержки наших людей. Такой поддержки, которая дает возможности и для нового бизнеса в Украине, новых рабочих мест, и по поддержке семей. Мы должны помнить, что уже сейчас, защищая наше государство, мы определяем, какой будет жизнь в Украине после этой войны", - подчеркнул Зеленский во время вечернего обращения.

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