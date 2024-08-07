Готовим запуск "Армии+": Зеленский провел ряд важных совещаний с членами правительства

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку запуска "Армии+" - нового цифрового достижения, передает УНН.

"Было несколько важных совещаний с нашими чиновниками сегодня. Прежде всего мы готовим запуск "Армии+" - нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины. Впоследствии - для каждого воина. Уже скоро все мы это представим", - заявил Зеленский во время видеообращения.

Напомним

Министерство обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия+" для оцифровки военных документов и услуг. Приложение разрабатывается Министерством обороны совместно с Министерством цифровой трансформации. Запуск приложения ожидается летом.