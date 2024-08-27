Зеленский о создании министерства единства: "нам нужно наработать политику для этой институции"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо наработать политику для создания министерства украинского единства и принять это решение осенью, а также добавил, что выступает за возвращение украинцев из-за рубежа, но без принуждения. Об этом Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Детали

Две важные составляющие: прежде всего считаю, что не хватит сил МИД не потерять 7,5 млн украинцев. Эту идею я обсуждал с премьер-министром Украины, потому что это о правительстве и он является главой нашего правительства. Мы проговаривали этот вопрос, что это очень сложная миссия для любого министерства. Я не о людях, не о личности, я говорю об институциональности этого процесса. Никто не имел такой вызов, как вернуть 7,5 млн человек. Если мы не вернем 7,5 млн и, если мы не выведем из тени всех налогоплательщиков, то у нас серьезный вызов и после войны. Как это сделать, как кормить наших пенсионеров. Они заслужили достойную старость. Нам нужно вернуть взрослое население, нам нужно вернуть наших детей, студентов без принуждения. Сделать все условия, чтобы они хотели это сделать. С ними надо общаться. Я знаю. что есть процент людей, которые не могут найти работу. Это одна из тематик, чем должно заниматься это министерство (министерство украинского единства - ред.) - дать работу в Украине - сказал Зеленский.

Он отметил, что людям за рубежом меняют мышление относительно того, кто враг в этой войне.

Большинство все понимают, глубоко читают, понимают эту информацию. Они сильно на стороне Украины, но есть люди, которые меняют к этому подход. С ними нужно работать ежедневно институционально. Я считаю, что это министерство очень важно. Я считаю, что сегодня нам нужно наработать политику для этой институции, принять это решение осенью - добавил Зеленский.

Президент отметил, что выступает только "за", если украинцы будут возвращаться из-за границы, но без принуждения.

Я бы очень хотел, чтобы все украинцы были здесь при условии их решения - добавил Глава государства.

Напомним

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание новой институции заявив, что фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев.