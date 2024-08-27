Зеленський про створення міністерства єдності: "нам потрібно напрацювати політику для цієї інституції"
Київ • УНН
Президент України заявив про необхідність створення міністерства української єдності для повернення громадян з-за кордону. Зеленський наголосив, що повернення має бути добровільним, а рішення про створення міністерства планується прийняти восени.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно напрацювати політику для створення міністерства української єдності та прийняти це рішення восени, а також додав, що виступає за повернення українців з-за кордону, але без примусу. Про це Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Деталі
Дві важливі складові: передусім вважаю, що не вистачить сил МЗС не втратити 7,5 млн українців. Цю ідею я обговорював з прем’єр-міністром України, бо це про уряд і він є голова нашого уряду. Ми проговорювали це питання, що це дуже складна місія для будь-якого міністерства. Я не про людей, не про особистість, я говорю про інституційність цього процесу. Ніхто не мав такий виклик, як повернути 7,5 млн людей. Якщо ми не повернемо 7,5 млн і, якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків, то в нас серйозний виклик і після війни. Як це зробити, як годувати наших пенсіонерів. Вони заслужили гідну старість. Нам потрібно повернути доросле населення, нам потрібно повернути наших дітей, студентів без примусу. Зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити. З ними треба спілкуватися. Я знаю. що є відсоток людей, які не можуть знайти роботу. Це одна із тематик, чим повинно займатися це міністерство (міністерство української єдності - ред.) - дати роботу в Україні
Він зазначив, що людям за кордоном змінюють мислення щодо того, хто ворог у цій війні.
Більшість все розуміють, глибоко читають, розуміють цю інформацію. Вони сильно на боці України, але є люди, які змінюють до цього підхід. З ними потрібно працювати щоденно інституційно. Я вважаю, що це міністерство дуже важливе. Я вважаю, що сьогодні нам потрібно напрацювати політику для цієї інституції, прийняти це рішення восени
Президент зазначив, що виступає лише "за", якщо українці будуть повертатися з-за кордону, але без примусу.
Я б дуже хотів, щоб всі українці були тут за умови їх рішення
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський анонсував створення нової інституції заявивши, що фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців.