Зеленський про створення міністерства єдності: "нам потрібно напрацювати політику для цієї інституції"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно напрацювати політику для створення міністерства української єдності та прийняти це рішення восени, а також додав, що виступає за повернення українців з-за кордону, але без примусу. Про це Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

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Дві важливі складові: передусім вважаю, що не вистачить сил МЗС не втратити 7,5 млн українців. Цю ідею я обговорював з прем’єр-міністром України, бо це про уряд і він є голова нашого уряду. Ми проговорювали це питання, що це дуже складна місія для будь-якого міністерства. Я не про людей, не про особистість, я говорю про інституційність цього процесу. Ніхто не мав такий виклик, як повернути 7,5 млн людей. Якщо ми не повернемо 7,5 млн і, якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків, то в нас серйозний виклик і після війни. Як це зробити, як годувати наших пенсіонерів. Вони заслужили гідну старість. Нам потрібно повернути доросле населення, нам потрібно повернути наших дітей, студентів без примусу. Зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити. З ними треба спілкуватися. Я знаю. що є відсоток людей, які не можуть знайти роботу. Це одна із тематик, чим повинно займатися це міністерство (міністерство української єдності - ред.) - дати роботу в Україні