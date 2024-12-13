Зеленский о ночной атаке рф: россияне специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для людей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне специально ждали морозной погоды, чтобы нанести удар по энергообъектам Украины, чтобы сделать хуже для людей. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Это была одна из крупнейших атак против нашей энергетики. 94 ракеты разных типов - и крылатые, и баллистические. 81 сбили. Также было почти 200 ударных дронов. В целом мы видим, что россияне пытались перегрузить нашу ПВО, как они всегда это делают, такими массовыми ударами. Также они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для людей. Удар состоялся как раз под похолодание - это сознательный, циничный российский террор именно против людей. Каждая ракета была нацелена на тот или иной энергообъект", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас в областях работают энергетики, ремонтные бригады.

Напомним

В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 81 из 94 ракет и 80 из 193 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с 14:00 12 декабря по 10:00 13 декабря.