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Зеленский о ночной атаке: десятки шахедов были сбиты именно дронами-перехватчиками

Киев • УНН

 • 113 просмотра

Президент Зеленский сообщил о сбитии десятков российских "шахедов" дронами-перехватчиками. Это произошло после массированной атаки, включавшей более 500 российских ударных дронов и ракет.

Зеленский о ночной атаке: десятки шахедов были сбиты именно дронами-перехватчиками

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой ночью десятки российских "шахедов", летевших на Украину, были сбиты дронами-перехватчиками. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Трудно этот день начался. Более 500 российских ударных дронов и ракет. Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были попадания, были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки шахедов были сбиты именно перехватчиками. Максимально все масштабируем, больше производства таких дронов, дронов-перехватчиков, больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкие задачи 

- сказал Зеленский.

Напомним

россияне наращивают мощность атак на Украину и 4-5 сотен "шахедов" - не предел. Враг может повысить количество смертоносных дронов до 1000. Такой прогноз обнародовал командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВС Украины Роберт "Мадьяр" Бровди.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
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