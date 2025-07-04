Зеленський про нічну атаку: десятки шахедів були збиті саме дронами-перехоплювачами
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про збиття десятків російських "шахедів" дронами-перехоплювачами. Це сталося після масованої атаки, що включала понад 500 російських ударних дронів та ракет.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі десятки російських "шахедів", які летіли на Україну, були збиті дронами-перехоплювачами. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Важко цей день почався. Більше ніж 500 російських ударних дронів та ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання, були сьогодні і важливі результати у дронів перехоплювачів. Десятки шахедів були збиті саме перехоплювачами. Максимально все масштабуємо, більше виробництва таких дронів, дронів-перехоплювачів, більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чіткі завдання
Нагадаємо
росіяни нарощують потужність атак на Україну і 4-5 сотень "шахедів" - не межа. Ворог може підвищити кількість смертоносних дронів до 1000. Такий прогноз оприлюднив командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗС України Роберт "Мадяр" Бровді.