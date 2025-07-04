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Зеленський про нічну атаку: десятки шахедів були збиті саме дронами-перехоплювачами

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Президент Зеленський повідомив про збиття десятків російських "шахедів" дронами-перехоплювачами. Це сталося після масованої атаки, що включала понад 500 російських ударних дронів та ракет.

Зеленський про нічну атаку: десятки шахедів були збиті саме дронами-перехоплювачами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі десятки російських "шахедів", які летіли на Україну, були збиті дронами-перехоплювачами. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Важко цей день почався. Більше ніж 500 російських ударних дронів та ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання, були сьогодні і важливі результати у дронів перехоплювачів. Десятки шахедів були збиті саме перехоплювачами. Максимально все масштабуємо, більше виробництва таких дронів, дронів-перехоплювачів, більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чіткі завдання 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

росіяни нарощують потужність атак на Україну і 4-5 сотень "шахедів" - не межа. Ворог може підвищити кількість смертоносних дронів до 1000. Такий прогноз оприлюднив командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗС України Роберт "Мадяр" Бровді.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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