Зеленський про нічну атаку: десятки шахедів були збиті саме дронами-перехоплювачами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі десятки російських "шахедів", які летіли на Україну, були збиті дронами-перехоплювачами. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Важко цей день почався. Більше ніж 500 російських ударних дронів та ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання, були сьогодні і важливі результати у дронів перехоплювачів. Десятки шахедів були збиті саме перехоплювачами. Максимально все масштабуємо, більше виробництва таких дронів, дронів-перехоплювачів, більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чіткі завдання - сказав Зеленський.

Нагадаємо

росіяни нарощують потужність атак на Україну і 4-5 сотень "шахедів" - не межа. Ворог може підвищити кількість смертоносних дронів до 1000. Такий прогноз оприлюднив командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗС України Роберт "Мадяр" Бровді.