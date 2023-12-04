Зеленский о Херсоне: Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город

В Херсоне преодолевают последствия очередного вражеского обстрела, а Силы обороны реализуют замысел, как отбить российским войскам возможности и желание терроризировать город, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания в понедельник, пишет УНН.

Херсон. Чрезвычайные службы, ОВА и ГВА преодолевают последствия очередного варварского обстрела и помогают пострадавшим. А силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город - написал Зеленский в соцсетях.

Напомним

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон где ознакомился с планами строительства защитных сооружений и укрытий.