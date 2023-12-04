Зеленский о Херсоне: Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город
Киев • УНН
Херсон оправляется от очередного обстрела, экстренные службы оказывают помощь пострадавшим, а украинские Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город
В Херсоне преодолевают последствия очередного вражеского обстрела, а Силы обороны реализуют замысел, как отбить российским войскам возможности и желание терроризировать город, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания в понедельник, пишет УНН.
Херсон. Чрезвычайные службы, ОВА и ГВА преодолевают последствия очередного варварского обстрела и помогают пострадавшим. А силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город
Напомним
Недавно Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон где ознакомился с планами строительства защитных сооружений и укрытий.
Зеленский о Херсоне: Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город
Херсон оправляется от очередного обстрела, экстренные службы оказывают помощь пострадавшим, а украинские Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город.
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