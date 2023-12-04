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Зеленский о Херсоне: Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 13:54  •  22558 просмотра

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Херсон оправляется от очередного обстрела, экстренные службы оказывают помощь пострадавшим, а украинские Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город

В Херсоне преодолевают последствия очередного вражеского обстрела, а Силы обороны реализуют замысел, как отбить российским войскам возможности и желание терроризировать город, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания в понедельник, пишет УНН.  

Херсон. Чрезвычайные службы, ОВА и ГВА преодолевают последствия очередного варварского обстрела и помогают пострадавшим. А силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город

- написал Зеленский в соцсетях.

Напомним

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон где ознакомился с планами строительства защитных сооружений и укрытий.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Зеленський про Херсон: Сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто
Zelensky on Kherson: Defense Forces are implementing a plan to deny the enemy the opportunity and desire to terrorize the city
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Зеленский о Херсоне: Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город

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Президент Зеленский указал, что Украина получила ракеты для своей нынешней противовоздушной обороны и новые зенитные системы от партнеров; внутреннее производство увеличилось.

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Зеленский: Украина получила дефицитные ракеты к системам ПВО и новые зенитные комплексы

Toyota планирует увеличить продажи "зеленых" авто в Европе до 2026 года

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Toyota планирует увеличить продажи "зеленых" авто в Европе до 2026 года

Правозащитники подали в суд на Нидерланды за поставки Израилю деталей для истребителей F-35

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Пытались продать россиянам запчасти к боевым самолетам: разоблачены дельцы из Днепра

Украинские правоохранители пресекли попытку злоумышленников из Днепра продать в россию похищенные авиационные запчасти на сумму более 10 миллионов гривен. СБУ изъяла комплектующие и продолжает следствие, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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Пытались продать россиянам запчасти к боевым самолетам: разоблачены дельцы из Днепра