Зеленский назвал усиление ПВО ключевым вызовом для обороны Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с министром обороны Федоровым результаты оборонных задач и усиление ПВО. Ключевым вызовом названа защита от российских дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Михаила Федорова о уже выполненных задачах в сфере обороны и дальнейших изменениях, которые должны усилить возможности страны. Об этом глава государства сообщил в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, во время доклада обсудили результаты реализации определенных оборонных задач, а также дополнительные организационные решения и возможные договоренности с международными партнерами.
Ключевой вызов в обороне - конечно, усиление ПВО, и особенно это касается защиты наших городов и сел от российского террора дронами различных типов
Зеленский также заявил о необходимости продолжить трансформацию процессов в Силах обороны. Речь идет, в частности, о решениях, которые должны поддержать мотивацию военнослужащих и обеспечить боевые бригады личным составом.
Все мы понимаем вызовы. Важно, чтобы необходимое лидерство в сфере обороны сработало
Кроме того, президент поблагодарил за технологические решения и инновации, которые уже удалось внедрить в сфере обороны.
Напомним
Несколькими днями ранее Владимир Зеленский назвал усиление ПВО главным приоритетом на встрече с лидером США Дональдом Трампом.