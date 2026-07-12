Зеленский назвал усиление ПВО ключевым вызовом для обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Михаила Федорова о уже выполненных задачах в сфере обороны и дальнейших изменениях, которые должны усилить возможности страны. Об этом глава государства сообщил в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.

По словам Зеленского, во время доклада обсудили результаты реализации определенных оборонных задач, а также дополнительные организационные решения и возможные договоренности с международными партнерами.

Ключевой вызов в обороне - конечно, усиление ПВО, и особенно это касается защиты наших городов и сел от российского террора дронами различных типов

Зеленский также заявил о необходимости продолжить трансформацию процессов в Силах обороны. Речь идет, в частности, о решениях, которые должны поддержать мотивацию военнослужащих и обеспечить боевые бригады личным составом.

Все мы понимаем вызовы. Важно, чтобы необходимое лидерство в сфере обороны сработало