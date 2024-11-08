Зеленский назвал два самых сложных направления на фронте
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о сложной ситуации на Кураховском и Покровском направлениях. По докладу Главкома ВСУ Сирского, военное командование работает над усилением позиций.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые сложные сейчас - Кураховское и Покровское направления, передает УНН.
По словам Зеленского, сегодня был доклад Главкома ВСУ Александра Сырского.
«Фронт. Кураховское направление, Покровское направление - самые сложные сейчас. Военное командование, командование бригад работают над усилением позиций», - сообщил Зеленский.
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