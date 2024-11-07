Прекращение огня без гарантий безопасности будет означать полную оккупацию Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины предостерег от предложений о прекращении огня без гарантий безопасности для Украины. По его словам, такой шаг может привести к полной оккупации страны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время сегодняшнего саммита Европейского политического сообщества некоторые лидеры говорили ему о прекращении огня, но без каких-либо гарантий для Украины, что может в будущем означать полную оккупацию Украины. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества, передает УНН.
Прежде всего есть оборонительные договоренности. Это по усилению наших ребят. Есть вопрос перед зимой по усилению ПВО. Проговорили... не буду сейчас идти в детали. Там есть позитив. И мне кажется очень опасна риторика, которая сегодня есть. Мы понимаем, какие лидеры эту риторику внедряют и поднимают. Что касается прекращения огня... сначала прекращение огня, а потом посмотрим. Очень страшный вызов для всех наших граждан. Сначала прекращение огня, а потом мы посмотрим. Кто такие вы? Ваши дети умирают? Они там погибают? Разрушаются ваши дома? О, о чем это речь? У меня сегодня был хороший момент, к сожалению, в этот момент не все присутствовали. Прекращение огня у нас было с 2014 года, когда оккупировали наш Крым и часть нашего Донбасса, что закончилось подготовкой к полномасштабному вторжению. Это говорит о том, что прекращение огня, когда нет дальше гарантий безопасности для Украины, то это подготовка к продолжению оккупации Украины и разрушение нашей независимости, и суверенитета. Вот, что такое прекращение огня
Он заявил, что прекращение огня это прекрасный шанс для россии на дальнейшие боевые действия.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть из 11 тыс. военнослужащих КНДР уже участвовали против ВСУ. По словам Президента, если мир не отреагирует на привлечение северокорейских войск россией, то следующим шагом может быть гораздо большее использование северокорейского контингента.