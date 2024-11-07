Прекращение огня без гарантий безопасности будет означать полную оккупацию Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время сегодняшнего саммита Европейского политического сообщества некоторые лидеры говорили ему о прекращении огня, но без каких-либо гарантий для Украины, что может в будущем означать полную оккупацию Украины. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества, передает УНН.

Прежде всего есть оборонительные договоренности. Это по усилению наших ребят. Есть вопрос перед зимой по усилению ПВО. Проговорили... не буду сейчас идти в детали. Там есть позитив. И мне кажется очень опасна риторика, которая сегодня есть. Мы понимаем, какие лидеры эту риторику внедряют и поднимают. Что касается прекращения огня... сначала прекращение огня, а потом посмотрим. Очень страшный вызов для всех наших граждан. Сначала прекращение огня, а потом мы посмотрим. Кто такие вы? Ваши дети умирают? Они там погибают? Разрушаются ваши дома? О, о чем это речь? У меня сегодня был хороший момент, к сожалению, в этот момент не все присутствовали. Прекращение огня у нас было с 2014 года, когда оккупировали наш Крым и часть нашего Донбасса, что закончилось подготовкой к полномасштабному вторжению. Это говорит о том, что прекращение огня, когда нет дальше гарантий безопасности для Украины, то это подготовка к продолжению оккупации Украины и разрушение нашей независимости, и суверенитета. Вот, что такое прекращение огня