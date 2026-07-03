Зеленский на Ставке обсудил с оружейниками увеличение производства дронов и РЭБ. МИД и Минобороны должны привлечь инвестиции

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где состоялся разговор с производителями оружия — что нужно от государства, чтобы максимально увеличить все типы украинских возможностей и обеспечить глубокие форматы давления на россию, передает УНН.

Провел Ставку. Важное достижение нашего государства и наших производителей оружия: Украина вышла на способность производить такой объем технологических видов оружия, который может долгосрочно превысить российские возможности. Сегодня именно этому мы уделили наибольшее внимание. И говорили также с самими производителями о том, что нужно от государства, от административных решений, от финансирования, чтобы максимально увеличить все типы украинских возможностей и обеспечить глубокие форматы давления на россию, ее возможности на фронте, а также на ее способность затягивать войну. Это касается прежде всего украинских дронов всех типов, НРК, нашей ракетной программы, средств РЭБ, военной техники