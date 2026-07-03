Зеленский на Ставке обсудил с оружейниками увеличение производства дронов и РЭБ. МИД и Минобороны должны привлечь инвестиции
Киев • УНН
На Ставке обсудили наращивание производства дронов, ракет и РЭБ. Президент поручил МИД и Минобороны привлечь дополнительное финансирование от партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где состоялся разговор с производителями оружия — что нужно от государства, чтобы максимально увеличить все типы украинских возможностей и обеспечить глубокие форматы давления на россию, передает УНН.
Провел Ставку. Важное достижение нашего государства и наших производителей оружия: Украина вышла на способность производить такой объем технологических видов оружия, который может долгосрочно превысить российские возможности. Сегодня именно этому мы уделили наибольшее внимание. И говорили также с самими производителями о том, что нужно от государства, от административных решений, от финансирования, чтобы максимально увеличить все типы украинских возможностей и обеспечить глубокие форматы давления на россию, ее возможности на фронте, а также на ее способность затягивать войну. Это касается прежде всего украинских дронов всех типов, НРК, нашей ракетной программы, средств РЭБ, военной техники
По словам Главы государства, сегодняшний наш разговор с участием производителей оружия был продолжением на высшем уровне принятия военных решений обсуждений, которые проходили на площадке СНБО, парламента и Министерства обороны в течение предыдущих недель.
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Зеленский добавил, что поручил МИД Украины и Министерству обороны сосредоточиться на работе с партнерами, которая может принести дополнительное финансирование на производство.
Ожидаю конкретных результатов – договоренностей с партнерами. Инвестиции в украинское производство – это инвестиции в принуждение россии к миру, и партнеры должны это ощущать как наше общее с ними достижение
Добавим
Кроме того, по его словам, выполнение плана украинских дальнобойных санкций и санкций средней дальности показало, что ограничение российской способности воевать напрямую зависит от распространения на российские социальные группы ощущения, что война прямо влияет на повседневность. Украина продолжит политику повышения цены оккупации для оккупанта, ограничения возможностей россии финансировать войну.
Глава государства также выразил благодарность "всем нашим специалистам, которые развивают нашу ракетную программу и работают, в частности, на производство эффективной украинской баллистики и антибаллистической системы".
Сегодня мы провели фактически ревизию возможностей и определили шаги, которые ускорят производство, испытания и применение. Отдельно рассмотрели объемы и сроки поставки тех средств ПВО, которые нужны фактически в ежедневном режиме. В ближайшие дни ключевой приоритет во всей дипломатической работе, во всех встречах и переговорах – именно ПВО для Украины. Благодарен всем, кто помогает! Горжусь нашими производителями защиты для Украины! Слава Украине!
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