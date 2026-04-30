Зеленский и Сибига согласовали кадровые вопросы в МИД и посольствах
Киев • УНН
Президент и глава МИД обсудили дипломатические приоритеты и кадровые вопросы. Стороны определили позиции по голосованиям в международных организациях.
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига согласовали решение некоторых кадровых вопросов в структуре МИД Украины и в посольском корпусе, передает УНН.
Детали
Зеленский обсудил с главой МИД приоритеты на европейском направлении: "Украине нужны хорошие дипломатические результаты мая".
Согласовали и решение некоторых кадровых вопросов в структуре МИД Украины и в нашем посольском корпусе. Определили и позиции по голосованиям в международных организациях в интересах мира и Украины. Слава Украине!
