Зеленский и министр обороны Дании договорились как можно скорее заключить Drone Deal

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Дании Еппе Бруусом, в ходе которой стороны обсудили подготовку к подписанию соглашения Drone Deal, новый пакет военной помощи и сотрудничество в сфере антибаллистической защиты, пишет УНН со ссылкой на сайт Президента Украины.

В ходе встречи, которая стала первым визитом Еппе Брууса в Украину после назначения на должность, Владимир Зеленский поблагодарил Данию за неизменную поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Глава государства отметил финансовую помощь Копенгагена, развитие "датской модели" поддержки украинского ОПК и вклад Дании в чешскую инициативу по поставке боеприпасов.

Зеленский и Ринкевич обсудили оборонное сотрудничество и вступление Украины в ЕС

Президент сообщил, что украинская и датская команды почти завершили подготовку масштабного соглашения Drone Deal.

Сейчас мы говорили о большой сделке – Drone Deal. Я знаю, что наши команды работали над ней, и она почти готова. Надеюсь, в ближайшее время у нас будет возможность подписать этот документ