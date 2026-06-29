Зеленский и министр обороны Дании договорились как можно скорее заключить Drone Deal
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Дании Йеппе Бруусом. Стороны обсудили подготовку к подписанию соглашения Drone Deal и новый пакет военной помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Дании Еппе Бруусом, в ходе которой стороны обсудили подготовку к подписанию соглашения Drone Deal, новый пакет военной помощи и сотрудничество в сфере антибаллистической защиты, пишет УНН со ссылкой на сайт Президента Украины.
Деали
В ходе встречи, которая стала первым визитом Еппе Брууса в Украину после назначения на должность, Владимир Зеленский поблагодарил Данию за неизменную поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Глава государства отметил финансовую помощь Копенгагена, развитие "датской модели" поддержки украинского ОПК и вклад Дании в чешскую инициативу по поставке боеприпасов.
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Президент сообщил, что украинская и датская команды почти завершили подготовку масштабного соглашения Drone Deal.
Сейчас мы говорили о большой сделке – Drone Deal. Я знаю, что наши команды работали над ней, и она почти готова. Надеюсь, в ближайшее время у нас будет возможность подписать этот документ
В пресс-службе Президента отметили, что Украина и Дания имеют общую позицию относительно необходимости скорейшего заключения Drone Deal.
Кроме этого, стороны обсудили подготовку уже 30-го пакета военной помощи Украине, а также отдельно сосредоточились на развитии сотрудничества для усиления европейских антибаллистических возможностей.
Министр обороны Дании заверил, что новое правительство страны и впредь будет проводить политику сильной поддержки Украины и украинского народа.
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