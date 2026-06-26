Зеленский и Ринкевич обсудили оборонное сотрудничество и вступление Украины в ЕС

Президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевич обсудили дальнейшее сотрудничество в секторе безопасности и обороны, в частности в рамках программ Drone Deal, PURL и SAFE, а также говорили о переговорных кластерах по вступлению Украины в Европейский союз. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Обсудили с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем сотрудничество в рамках Drone Deal. Господин Президент отметил работу нашей команды специалистов в Латвии. Ценим это и всегда готовы помогать нашим друзьям экспертизой в защите и проверенным войной оборудованием", – написал Зеленский.

Президент Украины сообщил, что выразил благодарность Латвии за недавнее решение о дополнительном взносе в программу PURL.

"Это очень важно для нас: каждый взнос означает больше спасенных жизней от российских атак. Рассчитываем также на сотрудничество и реализацию совместных проектов в рамках SAFE", – написал Зеленский.

По его словам, Эдгарс поздравил Украину с открытием первого переговорного кластера по вступлению в ЕС.

"Позиция Латвии четкая и принципиальная: открытие остальных кластеров должно быть максимально быстрым, и мы надеемся, что и другие партнеры будут столь же принципиальными. Скоординировали наши позиции в контексте саммита НАТО и других контактов на уровне партнеров", – добавил он.

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили оборонное сотрудничество и поддержку Украины