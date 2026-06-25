Зеленский и фон дер Ляйен обсудили оборонное сотрудничество и поддержку Украины
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждали оборонное сотрудничество и поставки для Сил обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого обсудили оборонное сотрудничество, поддержку Сил обороны и укрепление устойчивости Украины на фоне российских атак. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Говорил с Президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая сейчас в Гданьске на международной Конференции по вопросам восстановления Украины. Важный сигнал поддержки, и я благодарен за это
В ходе разговора было обсуждено оборонное сотрудничество и сотрудничество для поддержки устойчивости Украины и защиты людей от российских атак, в частности поставки для Сил обороны.
Всем очевидно, что именно Россия затягивает войну и игнорирует все дипломатические предложения Украины. Поэтому нужно максимально работать для укрепления нашей страны и людей
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