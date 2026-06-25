Зеленский и фон дер Ляйен обсудили оборонное сотрудничество и поддержку Украины

Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения

Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения

Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения

Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения

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