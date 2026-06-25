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Зеленский и фон дер Ляйен обсудили оборонное сотрудничество и поддержку Украины

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждали оборонное сотрудничество и поставки для Сил обороны.

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили оборонное сотрудничество и поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого обсудили оборонное сотрудничество, поддержку Сил обороны и укрепление устойчивости Украины на фоне российских атак. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Говорил с Президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая сейчас в Гданьске на международной Конференции по вопросам восстановления Украины. Важный сигнал поддержки, и я благодарен за это

- говорится в сообщении.

В ходе разговора было обсуждено оборонное сотрудничество и сотрудничество для поддержки устойчивости Украины и защиты людей от российских атак, в частности поставки для Сил обороны.

Всем очевидно, что именно Россия затягивает войну и игнорирует все дипломатические предложения Украины. Поэтому нужно максимально работать для укрепления нашей страны и людей

- отметил Президент.

ЕС объявил о первом транше в 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита для Украины25.06.26, 12:03 • 16499 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Зеленский и фон дер Ляйен обсудили оборонное сотрудничество и поддержку Украины | УНН