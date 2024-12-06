Зеленский и Мелани обсудили новый пакет помощи от Италии
Киев • УНН
Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Италии относительно 10-го пакета помощи. Лидеры договорились усилить координацию для увеличения поставок систем противовоздушной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джорджия Мелони обсудил вопрос об ускорении предоставления очередной помощи от страны. Также лидеры договорились усилить координацию для увеличения поставок систем ПВО. Об этом сообщает УНН.
Провел телефонный разговор с Джорджей Мэлони – председателем Совета министров Италии. Рассказал об актуальной ситуации на поле боя. Мы обсудили продолжение военной поддержки Украины, в частности ускорение предоставления очередного, 10-го пакета помощи
Также, по словам Президента, они с Мэлони договорились усилить координацию на уровне лидеров европейских государств с целью обсуждения ситуации безопасности в регионе и увеличения поставок систем противовоздушной обороны для Украины.
Ранее агентство Reuters писало, что Италия готовит новый, уже десятый по счету пакет военной помощи для Украины. Источники СМИ рассказали, что итальянское правительство, предположительно, одобрит очередную помощь до конца декабря 2024 года, в том числе и в связи с этим.
Украина ведет работу с НАТО по поставкам 20 систем ПВО до конца года - Сибига4 дек. 2024, 11:15 • 22557 просмотров