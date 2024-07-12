Президент Зеленский обсудил с президентом Франции Макроном на саммите НАТО имплементацию решений Саммита мира, следующий оборонный пакет, сотрудничество в сфере безопасности и военную подготовку.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите НАТО выполнение решений Саммита мира, следующий оборонный пакет, сотрудничество в сфере безопасности и подготовку украинских военных, пишет УНН.
На полях саммита НАТО вместе с Президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили выполнение решений Саммита мира, а также подготовку следующего оборонного пакета, сотрудничество в сфере безопасности и обучение наших военных
Он выразил благодарность президенту Эммануэлю Макрону и французскому народу "за принципиальную и неослабевающую поддержку".
На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор11 июля 2024, 22:36 • 26306 просмотров