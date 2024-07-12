Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите НАТО выполнение решений Саммита мира, следующий оборонный пакет, сотрудничество в сфере безопасности и подготовку украинских военных, пишет УНН.

На полях саммита НАТО вместе с Президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили выполнение решений Саммита мира, а также подготовку следующего оборонного пакета, сотрудничество в сфере безопасности и обучение наших военных - написал Зеленский в соцсетях.

Он выразил благодарность президенту Эммануэлю Макрону и французскому народу "за принципиальную и неослабевающую поддержку".

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