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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
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9 июля 2024, 03:07  •  119350 просмотра
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Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
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Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
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10 июля 2024, 13:50  •  103967 просмотра

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