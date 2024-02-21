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Зеленский дал интервью FOX News вблизи линии фронта

Зеленский дал интервью FOX News вблизи линии фронта

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 21:57  •  3033 просмотра

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Президент Зеленский дал интервью телеканалу FOX News вблизи линии фронта в Украине, обсуждая годовщину войны, дебаты по финансированию США и новости с поля боя, что стало первым подобным интервью на линии фронта со времени февральского вторжения России.

Президент Украины Владимир Зеленский, дал интервью американскому телеканалу FOX News, которое состоялось в зоне, расположенной менее чем в 2,5 километрах от передовой, передает УНН.

Детали

Политический ведущий Брет Байер обсуждал с главой государства годовщину войны, дебаты в Конгрессе США относительно финансирования для Украины и свежие события на поле боя. Журналисты отмечают, что это первое интервью президента в таком близком к фронту месте после российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Ведущий также присутствовал во время брифингов, вручения военных наград и в госпитале, где получают лечение раненые воины ВСУ.

Ожидается, что интервью будет показано в Соединенных Штатах в четверг вечером, 22 февраля.

Зеленский поблагодарил защитников Ласточкино, Новомихайловки, Синьковки и Роботино21 февраля 2024, 19:07 • 18582 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Зеленський дав інтерв’ю FOX News поблизу лінії фронту
Zelensky gave an interview to FOX News near the front line
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Зеленский дал интервью FOX News вблизи линии фронта

Президент Зеленский дал интервью телеканалу FOX News вблизи линии фронта в Украине, обсуждая годовщину войны, дебаты по финансированию США и новости с поля боя, что стало первым подобным интервью на линии фронта со времени февральского вторжения России.

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