Зеленский дал интервью FOX News вблизи линии фронта
Киев • УНН
Президент Зеленский дал интервью телеканалу FOX News вблизи линии фронта в Украине, обсуждая годовщину войны, дебаты по финансированию США и новости с поля боя, что стало первым подобным интервью на линии фронта со времени февральского вторжения России.
Президент Украины Владимир Зеленский, дал интервью американскому телеканалу FOX News, которое состоялось в зоне, расположенной менее чем в 2,5 километрах от передовой, передает УНН.
Детали
Политический ведущий Брет Байер обсуждал с главой государства годовщину войны, дебаты в Конгрессе США относительно финансирования для Украины и свежие события на поле боя. Журналисты отмечают, что это первое интервью президента в таком близком к фронту месте после российского вторжения 24 февраля 2022 года.
Ведущий также присутствовал во время брифингов, вручения военных наград и в госпитале, где получают лечение раненые воины ВСУ.
Ожидается, что интервью будет показано в Соединенных Штатах в четверг вечером, 22 февраля.
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Зеленский дал интервью FOX News вблизи линии фронта
Президент Зеленский дал интервью телеканалу FOX News вблизи линии фронта в Украине, обсуждая годовщину войны, дебаты по финансированию США и новости с поля боя, что стало первым подобным интервью на линии фронта со времени февральского вторжения России.
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