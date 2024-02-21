Зеленський дав інтерв’ю FOX News поблизу лінії фронту

Президент України, Володимир Зеленський, дав інтерв'ю американському телеканалу FOX News, яке відбулося у зоні, розташованій менше, ніж за 2,5 кілометра від передової, передає УНН.

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Політичний ведучий Брет Баєр обговорював з главою держави річницю війни, дебати у Конгресі США стосовно фінансування для України та найсвіжіші події на полі бою. Журналісти зауважують, що це перше інтерв'ю президента в такому близькому до фронту місці після російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Ведучий також був присутній під час брифінгів, вручення військових нагород та в госпіталі, де отримують лікування поранені воїни ЗСУ.

Очікується, що інтерв'ю буде показано в Сполучених Штатах у четвер ввечері, 22 лютого.

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