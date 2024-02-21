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Зеленський дав інтерв’ю FOX News поблизу лінії фронту

Зеленський дав інтерв’ю FOX News поблизу лінії фронту

Київ • УНН

 • 32685 перегляди

Президент Зеленський дав інтерв'ю телеканалу FOX News поблизу лінії фронту в Україні, обговорюючи річницю війни, дебати щодо фінансування США та новини з поля бою, що стало першим подібним інтерв'ю на лінії фронту з часу лютневого вторгнення Росії.

Президент України, Володимир Зеленський, дав інтерв'ю американському телеканалу FOX News, яке відбулося у зоні, розташованій менше, ніж за 2,5 кілометра від передової, передає УНН.

Деталі

Політичний ведучий Брет Баєр обговорював з главою держави річницю війни, дебати у Конгресі США стосовно фінансування для України та найсвіжіші події на полі бою. Журналісти зауважують, що це перше інтерв'ю президента в такому близькому до фронту місці після російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Ведучий також був присутній під час брифінгів, вручення військових нагород та в госпіталі, де отримують лікування поранені воїни ЗСУ.

Очікується, що інтерв'ю буде показано в Сполучених Штатах у четвер ввечері, 22 лютого.

Зеленський подякував захисникам Ласточкиного, Новомихайлівки, Синьківки та Роботиного21.02.24, 21:07 • 31126 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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