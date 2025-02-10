Зеленский анонсировал важные переговоры с партнерами: что ждет Украину

Украина уже со среды, 12 февраля, готовится к переговорам с европейскими и американскими партнерами. В частности, это заседание "Рамштайн", встречи в Киеве, и участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Уже предметно готовимся к переговорам с партнерами - с европейскими, с американскими, - начиная уже со среды. Это и "Рамштайн", и встречи в Киеве, и впоследствии - участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Важно работать всем нам вместе ради приближения реального мира и действенных гарантий безопасности - безопасности людей, безопасности нашего государства, безопасности экономических отношений и обязательно - нашей ресурсной устойчивости: и не только Украины, но и всего свободного мира. Все это решается сейчас, все это решается Украиной и нашими партнерами. Мир - это всегда общее дело - сказал Зеленский.

Напомним

Ранее Зеленский заявлял, что на этой неделе до начала Мюнхенской конференции, в Украину приедут "серьезные люди" из команды президента США Дональда Трампа.