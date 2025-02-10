Зеленський анонсував важливі переговори з партнерами: що чекає на Україну

Україна вже з середи, 12 лютого, готується до перемовин із європейськими та американськими партнерами. Зокрема, це засідання "Рамштайн", зустрічі в Києва, та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Уже предметно готуємося до перемовин із партнерами – з європейськими, з американськими, – починаючи вже із середи. Це і "Рамштайн", і зустрічі в Києві, і згодом – участь у Мюнхенській безпековій конференції. Важливо працювати всім нам разом заради наближення реального миру та дієвих гарантій безпеки – безпеки людей, безпеки нашої держави, безпеки економічних відносин та обов’язково – нашої ресурсної стійкості: і не тільки України, а й усього вільного світу. Все це вирішується зараз, усе це вирішується Україною та нашими партнерами. Мир – це завжди спільна справа - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Зеленський заявляв, що цього тижня до початку Мюнхенської конференції, до України приїдуть "серйозні люди" із команди президента США Дональда Трампа.