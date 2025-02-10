Цього тижня до України приїдуть “серйозні люди” із команди Трампа - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня до початку Мюнхенської конференції, до України приїдуть "серйозні люди" із команди президента США Дональда Трампа, передає УНН.

Мені важливо сьогодні зосередитися на практичній роботі команди України і команди США на спільному баченні головних речей. Можуть бути різні думки, але спільне бачення головних речей, як зупинити путіна, як дати гарантії безпеки Україні і українцям. Ми будемо працювати дуже сильно. На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа… серйозні у нас в Україні до ще Мюнхенської конференції, потім буде Мюнхенська конференція… в мене будуть там ряд зустрічей, із віце-президентом також будуть зустрічі, із командою президента Трампа - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що команди США і України працюють над зустріччю Зеленського та Трампа.

Нагадаємо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться наступного тижня.