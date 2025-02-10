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На этой неделе в Украину приедут "серьезные люди" из команды Трампа - Зеленский

На этой неделе в Украину приедут "серьезные люди" из команды Трампа - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 3402 просмотра

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Представители команды Дональда Трампа посетят Украину на этой неделе до начала Мюнхенской конференции. Зеленский проведет ряд встреч с американскими политиками, включая вице-президента США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе до начала Мюнхенской конференции, в Украину приедут "серьезные люди" из команды президента США Дональда Трампа, передает УНН.

Мне важно сегодня сосредоточиться на практической работе команды Украины и команды США на общем видении главных вещей. Могут быть разные мнения, но общее видение главных вещей, как остановить путина, как дать гарантии безопасности Украине и украинцам. Мы будем работать очень сильно. На этой неделе будут некоторые люди из команды президента Трампа... серьезные у нас в Украине до еще Мюнхенской конференции, потом будет Мюнхенская конференция... у меня будут там ряд встреч, с вице-президентом также будут встречи, с командой президента Трампа 

- сказал Зеленский.

Он также отметил, что команды США и Украины работают над встречей Зеленского и Трампа.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе.

Павел Башинский

Павел Башинский

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