На этой неделе в Украину приедут "серьезные люди" из команды Трампа - Зеленский
Киев • УНН
Представители команды Дональда Трампа посетят Украину на этой неделе до начала Мюнхенской конференции. Зеленский проведет ряд встреч с американскими политиками, включая вице-президента США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе до начала Мюнхенской конференции, в Украину приедут "серьезные люди" из команды президента США Дональда Трампа, передает УНН.
Мне важно сегодня сосредоточиться на практической работе команды Украины и команды США на общем видении главных вещей. Могут быть разные мнения, но общее видение главных вещей, как остановить путина, как дать гарантии безопасности Украине и украинцам. Мы будем работать очень сильно. На этой неделе будут некоторые люди из команды президента Трампа... серьезные у нас в Украине до еще Мюнхенской конференции, потом будет Мюнхенская конференция... у меня будут там ряд встреч, с вице-президентом также будут встречи, с командой президента Трампа
Он также отметил, что команды США и Украины работают над встречей Зеленского и Трампа.
Напомним
Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе.