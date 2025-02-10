На этой неделе в Украину приедут "серьезные люди" из команды Трампа - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе до начала Мюнхенской конференции, в Украину приедут "серьезные люди" из команды президента США Дональда Трампа, передает УНН.

Мне важно сегодня сосредоточиться на практической работе команды Украины и команды США на общем видении главных вещей. Могут быть разные мнения, но общее видение главных вещей, как остановить путина, как дать гарантии безопасности Украине и украинцам. Мы будем работать очень сильно. На этой неделе будут некоторые люди из команды президента Трампа... серьезные у нас в Украине до еще Мюнхенской конференции, потом будет Мюнхенская конференция... у меня будут там ряд встреч, с вице-президентом также будут встречи, с командой президента Трампа