Зеленский анонсировал новые перестановки в армии

Президент Владимир Зеленский, комментируя недавние кадровые перестановки в ВСУ, заявил, что они не последние, потому что нужно двигаться быстрее. Об этом он сказал во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шульцем, передает УНН.

"Я недавно представлял План устойчивости прежде всего внутри нашего государства и обороноспособность, состоятельность, наше войско является одним из главных приоритетных пунктов. Там есть конкретные реформы, конкретные решения. Эти конкретные решения делают конкретные люди. Это последние перестановки, они будут, потому что нужно двигаться быстрее", - сказал Зеленский.

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На днях Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаила Драпатого и уволил с этой должности Александра Павлюка.

Также Президент назначил командира 93-й бригады "Холодный Яр" Павла полиса заместителем руководителя Офиса Президента.