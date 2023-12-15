Зеленский анонсировал "активные" недели во внешней политике

Волна холода обрушилась на большую часть Китая, перекрыты шоссе и дороги (видео)

Си Цзиньпин призывает к всестороннему реагированию на чрезвычайные ситуации в связи с тем, что на Китай обрушилась волна сильных холодов, которая вызывает повсеместные перебои в работе транспорта и отключения электроэнергии, а в некоторых регионах ожидается падение температуры до -40°C.