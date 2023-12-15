Зеленский анонсировал "активные" недели во внешней политике
Зеленский заявляет, что ближайшие недели будут интенсивно сосредоточены на внешней политике Украины, чтобы обеспечить международную поддержку до 2024 года.
Компания предоставит полиции все необходимые материалы: в "Укрзализныце" отреагировали на ограбление Ярмака в поезде
"Укрзализныця" сотрудничает с правоохранителями, предоставляя материалы для расследования кражи вещей военнослужащего и певицы в поезде. Компания передаст жесткие диски с видеозаписями и показания членов экипажа, которые помогут в поиске преступников.
Волна холода обрушилась на большую часть Китая, перекрыты шоссе и дороги (видео)
Си Цзиньпин призывает к всестороннему реагированию на чрезвычайные ситуации в связи с тем, что на Китай обрушилась волна сильных холодов, которая вызывает повсеместные перебои в работе транспорта и отключения электроэнергии, а в некоторых регионах ожидается падение температуры до -40°C.
Укрзализныця начала выпуск зерновозов под европейскую ширину колеи
Укрзализныця построила зерновоз, совместимый с украинской и европейской железнодорожной колеей, предназначенный для увеличения экспорта зерна. Новый вагон-хоппер пригоден для серийного производства.
Суд назначил принцу Гарри компенсацию в 178 тыс. долларов за хакерскую атаку журналистов на его телефон
Верховный суд Великобритании постановил, что принц Гарри стал жертвой взлома телефона газеты Mirror Group Newspapers и присудил ему около 178 000 долларов компенсации.
18 автомобилей столкнулись в российском иркутске из-за лужи на дороге (видео)
В иркутске, россия, 18 автомобилей столкнулись из-за замерзшей лужи от прорыва водопровода; одному человеку понадобилась медицинская помощь.
Во Франции, из-за риска наводнения, эвакуирована тюрьма города Сент
Учитывая риск затопления, префектура французского департамента Приморская Шаранта решила перевести 142 заключенных в местном следственном изоляторе, в другие тюрьмы.
Воздушные силы ВСУ предупредили Кропивницкий о ракетной угрозе
Военно-воздушные силы Украины предупредили Кропивницкий о приближении ракеты, призвав пройти в укрытие.
В российском курске прогремели взрывы: работает вражеская ПВО
В курске, россия, раздались громкие взрывы, работает вражеская противовоздушная оборона.
Кража личных вещей у рэпера и военного Ярмака: полиция устанавливает обстоятельства
Как сообщили в Нацполиции, правоохранители Днепра устанавливают личность, причастную к краже в поезде.