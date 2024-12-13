Зеленский 18 декабря проведет встречу с европейскими лидерами в Брюсселе: что обсудят
Киев • УНН
Президент Украины встретится с лидерами ключевых европейских стран, НАТО и ЕС для обсуждения поддержки Украины. Встреча пройдет на фоне возможных изменений в политике США после возвращения Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду примет участие во встрече с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку своей страны в войне с россией. Об этом сообщили Reuters источники, знакомые с планом, передает УНН.
Встреча состоится в то время, когда европейские страны столкнулись с возможностью того, что США, крупнейший источник поддержки Украины, изменит свой подход к конфликту, когда Дональд Трамп вернется в Белый дом в январе.
Зеленский и некоторые из его европейских союзников призвали к размещению европейских войск на Украине в качестве сдерживающего фактора для дальнейших военных действий со стороны россии после прекращения огня.
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"Это будет не встреча с конкретными решениями, а скорее политическая встреча для обсуждения предстоящих недель и месяцев", — сказал источник, знакомый с ходом встречи.
Встреча, организованная генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, состоится в тот день, когда лидеры уже должны были встретиться на саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе, и будет включать в себя совместную встречу и несколько двусторонних встреч с Зеленским.
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