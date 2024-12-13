Ведутся переговоры о проведении "Рамштайна" на уровне лидеров государств - нардеп

Ведутся переговоры о проведении заседания в формате «Рамштайн» на уровне лидеров государств. Об этом заявил нардеп, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона, передает УНН.

«Я знаю, что ведутся переговоры, чтобы «Рамштайн» все же состоялся на самом высоком уровне лидеров государств. Но в большей степени, это зависит от позиции Белого дома, готов ли, сможет ли Байден приехать в Европу до конца своей каденции, до конца года. Ведутся переговоры», - сказал Чернев.

Он отметил, что сейчас «Рамштайн» выполняет функции больше координации усилий и между встречами все равно происходит координация 24/7 между государствами.

Дополнение

Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое было запланировано в Германии на 12 октября и должно было состояться при участии президента США Джо Байдена, но было перенесено из-за урагана в США.

Руководитель штаба планирования и специальной группы по Украине министерства обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщал, что дополнительное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) может состояться в декабре, одним из вариантов являются переговоры на высшем уровне.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что на следующем заседании в формате «Рамштайн» в декабре будет обсуждение военной помощи Украине.