Зеленая карта "Автоконсьерж" от ARX - поддержка, как дома

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 9904 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 21575 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 58150 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 99635 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 134120 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 131949 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 285702 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136739 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123307 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 383950 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
69%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 10324 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 12902 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 9270 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 17247 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 17086 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 9936 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 285710 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 305640 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 383953 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 359825 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 3632 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 82207 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 115655 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 135272 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 173862 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Зеленая карта "Автоконсьерж" от ARX - поддержка, как дома

Киев • УНН

 • 146211 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Страховая ARX расширила услуги для своего полиса страхования авто "Зеленая карта". В настоящее время всем клиентам доступен дополнительный сервис "Автоконсьерж", пишет УНН.

Зеленая карта "Автоконсьерж" от ARX - поддержка, как дома

Суть услуги состоит в том, что в случае наступления страхового случая за границей можно круглосуточно получить информационную помощь на родном языке. Для этого нужно связаться с компанией по телефону или через приложение MyARX. Кроме того, клиенту может быть предоставлена техническая помощь на дороге или с эвакуацией авто. Компания запустила эту услугу, чтобы граждане Украины, оказавшись за границей, не чувствовали себя "один на один" в ситуации дополнительного стресса.

Полисы "Зеленая карта" компания предлагает с мая, за этот период клиенты заключили более 5 тысяч договоров, общая сумма премий составила более 14 млн грн. Оформить полис "Зеленая карта" можно онлайн на сайте компании за 5 минут.

Зеленая карта "Автоконсьерж" – это международный страховой полис автогражданской ответственности, по которому в случае ДТП возмещается ущерб потерпевшей стороне. Принцип действия такой же, как у ОСАГО – документ позволяет избежать штрафов и значительных финансовых расходов в случае ДТП в чужой стране. Он придает водителю больше уверенности, делает его защищенным от непредвиденных ситуаций.

При попадании в ДТП этот полис обеспечивает возмещение ущерба потерпевшей стороне. Размер возмещения зависит от условий, определенных законодательством страны посещения. У каждого государства установлены определенные лимиты по страховым выплатам, в соответствии с ними устанавливается сумма компенсации.

ARX напоминает несколько полезных моментов, если произошел страховой случай.

Как действовать при наступлении ДТП на территории страны посещения?

Если ДТП за границей все же произошло, то нужно помнить о таком полезном инструменте, как Европротокол, и действовать по такому алгоритму:

  • зафиксировать место дорожно-транспортного происшествия с помощью фото- или видеосъемки;
  • вызвать полицию или составить со вторым участником ДТП Европротокол;
  • получить справку полиции об обстоятельствах ДТП;
  • при наличии вины страхователя, указанного в карточке международного автомобильного страхования, передать другому участнику ДТП (потерпевшему) фотокопию или копию этой карты;
  • уведомить в течение 15 (пятнадцати) дней свою страховую компанию о наступлении ДТП любым способом связи, указанным в карточке.

В случае отсутствия у иностранного водителя-виновника страхового покрытия на дату ДТП, или если ДТП произошло с участием водителей из разных стран на территории третьей страны, следует обратиться непосредственно в национальное Бюро страны ДТП.

Особенности оформления Европротокола:

  • При оформлении ДТП Европротоколом, водители обеспеченных транспортных средств (участники ДТП) имеют право покинуть место происшествия и освобождаются от обязанности информировать полицию о факте и обстоятельствах ДТП.
  • Европротокол заполняется в бумажном виде на специальном бланке.

Процедура составления Европротокола и условия выплаты страхового возмещения устанавливаются в соответствии с действующими в стране наступления ДТП требованиями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,817.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.60
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28