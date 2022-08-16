Зелена картка "Автоконсьєрж" від ARX - підтримка, як вдома

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62410 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 70674 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 82247 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87589 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 98083 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151194 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71088 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151367 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109861 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69470 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
49%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21081 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22687 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 23917 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12967 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13865 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62408 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 151193 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175032 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151367 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262646 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96480 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99078 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43652 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47037 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61632 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Зелена картка "Автоконсьєрж" від ARX - підтримка, як вдома

Київ • УНН

 • 146212 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Страхова ARX розширила послуги для свого полісу страхування авто “Зелена картка”. Наразі усім клієнтам доступний додатковий сервіс “Автоконсьєрж”, пише УНН.

Зелена картка "Автоконсьєрж" від ARX - підтримка, як вдома

Суть послуги у тому, що у разі настання страхового випадку за кордоном можна цілодобово отримати інформаційну допомогу рідною мовою. Для цього треба зв’язатися з компанією по телефону або через додаток «MyARX». Окрім того, клієнту може бути надана технічна допомога на дорозі або з евакуацією авто. Компанія запустила цю послугу, щоб громадяни України, опинившись за кордоном, не відчували себе “сам на сам” у ситуації додаткового стресу.

Поліси "Зелена картка" компанія пропонує з травня, за цей період клієнти уклали понад 5 тисяч договорів, загальна сума премій становить понад 14 млн грн. Оформити поліс “Зелена картка” можна онлайн на сайті компанії за 5 хвилин.

Зелена картка – це обов’язковий міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, за яким у разі ДТП відшкодовується збиток потерпілій стороні. Принцип дії такий самий, як в ОСЦПВ – документ дозволяє уникнути штрафів та значних фінансових витрат у разі ДТП у чужій країні. Він надає водієві більшої впевненості, робить його захищеним від непередбачених ситуацій.

У разі ДТП цей поліс забезпечує відшкодування збитків потерпілій стороні. Розмір відшкодування залежить від умов, визначених законодавством країни відвідування. У кожної держави встановлено певні ліміти зі страхових виплат, відповідно до яких встановлюється сума компенсації.

ARX нагадує декілька корисних моментів, якщо стався страховий випадок.

Як діяти у разі настання ДТП на території країни відвідування?

Якщо ДТП за кордоном все-таки сталася, то треба пам’ятати про такий корисний інструмент, як Європротокол, та діяти за таким алгоритмом:

  • зафіксувати місце дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за допомогою фото- або відеозйомки;
  • викликати поліцію або скласти з другим учасником ДТП Європротокол;
  • отримати довідку поліції про обставини ДТП;
  • при наявності вини страхувальника, зазначеного в картці міжнародного автомобільного страхування, передати іншому учаснику ДТП (потерпілому) фотокопію або копію цієї картки;
  • повідомити протягом 15 (п’ятнадцяти) днів свою страхову компанію про настання ДТП будь-яким способом зв’язку, зазначеному в картці.

У разі відсутності у іноземного водія-винуватця страхового покриття на дату ДТП, або ж якщо ДТП сталвся за участю водіїв з різних країн на території третьої країни, слід звернутися безпосередньо до національного Бюро країни ДТП.

Особливості оформлення Європротоколу:

  • У разі оформлення ДТП Європротоколом, водії забезпечених транспортних засобів (учасники ДТП) мають право залишити місце події і звільняються від обов'язку інформувати поліцію про факт та обставини ДТП.
  • Європротокол заповнюється в паперовому вигляді на спеціальному бланку.

Процедура складання Європротоколу та умови виплати страхового відшкодування встановлюються відповідно до вимог, що діють у країні настання ДТП.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,705.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,227.12
Ethereum
$1,622.75