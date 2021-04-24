Вооруженным силам Украины передали пртию БМП-2
Киев • УНН
КТИВ. 24 апреля. УНН. Житомирский бронетанковый завод досрочно передал Вооруженным силам Украины очередную партию машин боевой пехоты, сообщает УНН со ссылкой на Укроборонпром.
Детали
Так, государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" (ЖБТЗ), которое входит в состав Укроборонпрома, передало украинским военным очередную партию БМП-2.
Работы выполнены с опережением графика и в условиях ограниченного финансирования.
Технику передано в соответствии с условиями государственного контракта, полностью готовой к боевому применению.
Это уже вторая передача военной техники ЖБТЗ в Вооруженные силы Украины в текущем году.
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"Коллектив завода всегда ответственно относился, относится и будет относиться к своей непосредственной обязанности по укреплению обороноспособности Украины. Особенно в это непростое время", - отметил руководитель предприятия Геннадий Гращенков.
Дополнение
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