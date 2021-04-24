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Вооруженным силам Украины передали пртию БМП-2

Вооруженным силам Украины передали пртию БМП-2

Киев  •  УНН

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КТИВ. 24 апреля. УНН. Житомирский бронетанковый завод досрочно передал Вооруженным силам Украины очередную партию машин боевой пехоты, сообщает УНН со ссылкой на Укроборонпром.

Детали

Так, государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" (ЖБТЗ), которое входит в состав Укроборонпрома, передало украинским военным очередную партию БМП-2.

Работы выполнены с опережением графика и в условиях ограниченного финансирования.

Технику передано в соответствии с условиями государственного контракта, полностью готовой к боевому применению.

Это уже вторая передача военной техники ЖБТЗ в Вооруженные силы Украины в текущем году.

Цитата:

"Коллектив завода всегда ответственно относился, относится и будет относиться к своей непосредственной обязанности по укреплению обороноспособности Украины. Особенно в это непростое время", - отметил руководитель предприятия Геннадий Гращенков.

Дополнение

Авиация Сухопутных войск ВСУ получила от "Укроборонпрома" отремонтированный и модернизированный вертолет Ми-8МТ.

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