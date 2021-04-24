Збройним силам України передали пртію БМП-2

Деталі

Так, державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" (ЖБТЗ), яке входить до складу Укроборонпрому, передало українським військовим чергову партію БМП-2.

Роботи виконані з випередженням графіка та за умов обмеженого фінансування.

Техніку передано відповідно до умов державного контракту, повністю готовою до бойового застосування.

Це вже друга передача військової техніки від ЖБТЗ до Збройних сил України у поточному році.

Цитата:

"Колектив заводу завжди відповідально ставився, ставиться і буде ставитися до свого безпосереднього обов’язку щодо зміцнення обороноздатності України. Особливо у цей непростий час", – зауважив керівник підприємства Геннадій Гращенков.

Доповнення

Авіація Сухопутних військ ЗСУ отримала від “Укроборонпрому” відремонтований та модернізований вертоліт Мі-8МТ.