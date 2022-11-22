Вооруженные силы атаковали два района скопления оккупантов - Генштаб

Детали

Сообщается, что Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, осуществляют инженерное оборудование линии обороны, в отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия, ведут воздушную разведку.

С целью комплектования и пополнения потерь своих подразделений враг перемещает личный состав и военную технику в районы ведения боевых действий.

За сутки противник совершил около 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 85 000 оккупантов.