Збройні сили атакували два райони скупчення окупантів – Генштаб

Деталі

Повідомляється, що Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.

З метою комплектування та поповнення втрат своїх підрозділів ворог, переміщує особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій.

За добу противник здійснив близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 85 000 окупантів.