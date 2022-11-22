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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Збройні сили атакували два райони скупчення окупантів – Генштаб

Збройні сили атакували два райони скупчення окупантів – Генштаб

Київ • УНН

 • 476923 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українські Збройні Сили атакували два райони зосередження особового складу окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.

З метою комплектування та поповнення втрат своїх підрозділів ворог, переміщує особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій.

За добу противник здійснив близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 85 000 окупантів.

Українські Національні Новини

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