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Убытки от блокирования движения на Донбассе превысили 40 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Общие убытки от блокирования движения на двух перегонах Донбасса превысили 40 млн. гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныцы.

Убытки от блокирования движения на Донбассе превысили 40 млн грн

В частности, убытки от блокирования парного пути перегона Курдюмовка-Бахмут 484 км, поезда № 4852 и локомотива серии ЧМЭ3, что продолжается со 2 февраля, уже превысили 33 млн грн.

"Сумма нанесенного ущерба от действий блокировщиков тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипилов - Светланов, что продолжается с 25 января, составила, по состоянию на 7 февраля - 8,4 млн. грн", - сообщили в Укрзализныце.

Так, по информации пресс-службы, на перегоне Курдюмовка-Бахмут блокировщики во главе с несколькими народными депутатами своими действиями нарушили движение грузовых поездов по четным и нечетным путях, движение на стык Майорская-Никитовка и ограничили движение пригородных поездов только по нечетной колее этого перегона. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.279 УК Украины.

Кроме того, сообщается, что на перегоне Шипилов - Светланов через заблокированное движение тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов уже 16 суток не производится перевозка угля, в том числе энергетического. Так, за это время из-за действий блокиратор не перевезено 174,5 тыс. тонн угля.

"Укрзализныца" призывает компетентные органы способствовать разблокированию движения поездов на двух перегонах на Донбассе и возмещению убытков виновными лицами.

Как сообщал УНН, министр инфраструктуры рассказал об убытках от блокирования железной дороги в Луганской области.

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