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Збитки від блокування руху на Донбасі перевищили 40 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Загальні збитки від блокування руху на двох перегонах Донбасу перевищили 40 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

Збитки від блокування руху на Донбасі перевищили 40 млн грн

Зокрема, збитки від блокування парної колії перегону Курдюмівка-Бахмут 484 км, поїзда № 4852 та локомотива серії ЧМЕ3, що триває з 2 лютого, вже перевищили 33 млн грн.

“Сума завданих збитків від дій блокувальників тепловозу і 57 порожніх вантажних вагонів на перегоні Шипилове — Світланове, що продовжується з 25 січня, склала, станом на 7 лютого, — 8,4 млн грн”, — повідомили в Укрзалізниці.

Так, за інформацією пре-сслужби, на перегоні Курдюмівка-Бахмут блокувальники на чолі з кількома народними депутатами своїми діями порушили рух вантажних поїздів по парній та непарній коліях, рух на стик Майорська-Микитівка та обмежили рух приміських поїздів лише по непарній колії цього перегону. Порушене кримінальне провадження за ч.1 ст.279 КК України.

Окрім того, повідомляється, що на перегоні Шипилове — Світланове через заблокований рух тепловозу і 57 порожніх вантажних вагонів вже 16 діб не здійснюється перевезення вугілля, у тому числі енергетичного. Так, за цей час через дії блокувальників не перевезено 174,5 тис. тонн вугілля.

“Укрзалізниця” закликала компетентні органи сприяти розблокуванню руху поїздів на двох перегонах на Донбасі та відшкодуванню збитків винними особами.

Як повідомляв УНН, міністр інфраструктури розповів про збитки від блокування залізниці на Луганщині.

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