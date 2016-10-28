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15 марта, 19:03 • 116798 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171980 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Сборные Украины узнали соперников в квалификации к чемпионату мира по волейболу

Сборные Украины узнали соперников в квалификации к чемпионату мира по волейболу

Киев • УНН

 • 8482 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В штаб-квартире Европейской конфедерации волейбола состоялась жеребьевка квалификационной части чемпионата мира-2018, передает УНН со ссылкой на пресс-службу федерации волейбола Украины.

Национальная мужская сборная команда Украины сыграет в группе А, где "желто-синих" ждет Франция (организатор), Германия, Турция, Азербайджан, Исландия.

В женскую группу Е попали: Азербайджан (организатор), Нидерланды, Израиль, Украина, Дания, Норвегия.

Откроют второй этап квалификации мужские сборные, матчи которых пройдут с 23 по 28 мая 2017 года. А с 30 мая по 4 июня сыграют за попадание в финальную часть женщины.

"В нашей группе явным фаворитом выглядит команда Голландии. Все же эта сборная боролась на последней Олимпиаде за медали, стала четвертой, а случайно такие результаты не добывают. У них очень серьезный коллектив и результаты голландок на международной арене лишний раз это подтверждают. Это не означает, что мы не можем с ними бороться, и мы будем серьезно на них настраиваться, но именно голландки главные претендентки на первую позицию в группе", - подчеркнул наставник женской сборной Гарий Егиазаров.

Отметим, что победители каждой группы напрямую попадут на чемпионат мира. Команды, занявшие вторые места, выйдут в дополнительный раунд отбора.

Напомним, что мировое первенство пройдет с 30 сентября по 21 октября 2018 года в Японии.

Украинские Национальные Новости

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