Сборные Украины узнали соперников в квалификации к чемпионату мира по волейболу

Национальная мужская сборная команда Украины сыграет в группе А, где "желто-синих" ждет Франция (организатор), Германия, Турция, Азербайджан, Исландия.

В женскую группу Е попали: Азербайджан (организатор), Нидерланды, Израиль, Украина, Дания, Норвегия.

Откроют второй этап квалификации мужские сборные, матчи которых пройдут с 23 по 28 мая 2017 года. А с 30 мая по 4 июня сыграют за попадание в финальную часть женщины.

"В нашей группе явным фаворитом выглядит команда Голландии. Все же эта сборная боролась на последней Олимпиаде за медали, стала четвертой, а случайно такие результаты не добывают. У них очень серьезный коллектив и результаты голландок на международной арене лишний раз это подтверждают. Это не означает, что мы не можем с ними бороться, и мы будем серьезно на них настраиваться, но именно голландки главные претендентки на первую позицию в группе", - подчеркнул наставник женской сборной Гарий Егиазаров.

Отметим, что победители каждой группы напрямую попадут на чемпионат мира. Команды, занявшие вторые места, выйдут в дополнительный раунд отбора.

Напомним, что мировое первенство пройдет с 30 сентября по 21 октября 2018 года в Японии.