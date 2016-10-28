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Збірні України дізналися суперників у кваліфікації до чемпіонату світу з волейболу

Збірні України дізналися суперників у кваліфікації до чемпіонату світу з волейболу

Київ • УНН

 • 8483 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У штаб-квартирі Європейської конфедерації волейболу відбулось жеребкування до кваліфікаційної частини чемпіонату світу-2018, передає УНН з посиланням на прес-службу федерації волейболу України.

Національна чоловіча збірна команда України зіграє у групі А, де на "жовто-блакитних" чекає: Франція (організатор), Німеччина, Туреччина, Азербайджан, Ісландія.

У жіночу групу Е потрапили: Азербайджан (організатор), Нідерланди, Ізраїль, Україна, Данія, Норвегія.

Відкриють другий етап кваліфікації чоловічі збірні, матчі яких відбудуться з 23 по 28 травня 2017 року. А з 30 травня по 4 червня зіграють за потрапляння у фінальну частину жінки.

"У нашій групі явним фаворитом виглядає команда Голландії. Усе ж таки ця збірна боролася на останній Олімпіаді за медалі, стала четвертою, а випадково такі результати не здобуваються. У них дуже серйозний колектив і результати голландок на міжнародній арені зайвий раз це підтверджують. Це не означає, що ми не можемо з ними боротися, і ми будемо серйозно на них налаштовуватися, але саме голландки головні претендентки на першу позицію в групі", - наголосив наставник жіночої збірної Гарій Єгіазаров.

Відзначимо, що переможці кожної групи безпосередньо потраплять на чемпіонат світу. Команди, що зайняли другі місця, вийдуть в додатковий раунд відбору.

Нагадаємо, що світова першість пройде з 30 вересня по 21 жовтня 2018 року в Японії.

Українські Національні Новини

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