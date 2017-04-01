Сборные Украины узнали соперников на ЧМ-2017 по баскетболу 3 на 3

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101515 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116950 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175786 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128718 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124067 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116728 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106435 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107482 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103896 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Сборные Украины узнали соперников на ЧМ-2017 по баскетболу 3 на 3

Киев  •  УНН

 • 7616 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Мужская и женская национальные сборные Украины получили соперников по чемпионату мира по баскетболу 3 × 3. Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола Украины, передает УНН.

По итогам жеребьевки мужчины сыграют в группе C против Польши, Эстонии, Катара и Шри-Ланки.

Женская сборная Украины также в группе C выступать против Нидерландов, Китая, Японии и Австралии.

Сообщается, что по две лучшие команды из группы пройдут в четвертьфинал, и дальше продолжат борьбу в матчах на вылет.

Отметим, что финальный турнир чемпионата мира пройдет во французском Нанте с 17 по 21 июня.

Как сообщал УНН, женская сборная Украины стала серебряным призером чемпионата мира-2016, который состоялся в Китае.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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