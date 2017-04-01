Сборные Украины узнали соперников на ЧМ-2017 по баскетболу 3 на 3
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Мужская и женская национальные сборные Украины получили соперников по чемпионату мира по баскетболу 3 × 3. Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола Украины, передает УНН.
По итогам жеребьевки мужчины сыграют в группе C против Польши, Эстонии, Катара и Шри-Ланки.
Женская сборная Украины также в группе C выступать против Нидерландов, Китая, Японии и Австралии.
Сообщается, что по две лучшие команды из группы пройдут в четвертьфинал, и дальше продолжат борьбу в матчах на вылет.
Отметим, что финальный турнир чемпионата мира пройдет во французском Нанте с 17 по 21 июня.
Как сообщал УНН, женская сборная Украины стала серебряным призером чемпионата мира-2016, который состоялся в Китае.