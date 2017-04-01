Збірні України дізналися суперників на ЧС-2017 з баскетболу 3 на 3
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Чоловіча та жіноча національні збірні України отримали суперників по чемпіонату світу з баскетболу 3×3. Про це повідомляє сайт Федерації баскетболу України, передає УНН.
За підсумками жеребкування чоловіки зіграють у групі C проти Польщі, Естонії, Катару та Шрі-Ланки.
Жіноча збірна України також у групі C виступатиме проти Нідерландів, Китаю, Японії та Австралії.
Повідомляється, що по дві кращі команди з групи пройдуть до чвертьфіналу, і далі продовжать боротьбу в матчах на виліт.
Відзначимо, що фінальний турнір чемпіонату світу пройде у французькому Нанті з 17 по 21 червня.
Як повідомляв УНН, жіноча збірна України стала срібним призером чемпіонату світу-2016, що відбувся у Китаї.