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Збірні України дізналися суперників на ЧС-2017 з баскетболу 3 на 3

Київ • УНН

 • 7619 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Чоловіча та жіноча національні збірні України отримали суперників по чемпіонату світу з баскетболу 3×3. Про це повідомляє сайт Федерації баскетболу України, передає УНН.

За підсумками жеребкування чоловіки зіграють у групі C проти Польщі, Естонії, Катару та Шрі-Ланки.

Жіноча збірна України також у групі C виступатиме проти Нідерландів, Китаю, Японії та Австралії.

Повідомляється, що по дві кращі команди з групи пройдуть до чвертьфіналу, і далі продовжать боротьбу в матчах на виліт.

Відзначимо, що фінальний турнір чемпіонату світу пройде у французькому Нанті з 17 по 21 червня.

Як повідомляв УНН, жіноча збірна України стала срібним призером чемпіонату світу-2016, що відбувся у Китаї.

Українські Національні Новини

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