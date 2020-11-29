Сборная Украины получила шесть наград на ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве

“Несмотря ни на какие преграды, мы достойно провели этот чемпионат. 115 граций из 23 стран мира с гордостью представили себя в самом центре нашей Украины — в Киеве, во Дворце спорта. И это произошло впервые за 16 лет! Спасибо, девушки, за вашу утонченность, а тренерам — за такую достойную подготовку. Вы непревзойденные”, — подчеркнул Вадим Гутцайт.

В последнее континентальное первенство по художественной гимнастике столичный Дворец спорта принимал в 2004 году. Проведение чемпионата планировалось еще на май, но пандемия внесла свои коррективы. Из-за карантина чемпионат проходил без зрителей.

“Мы сделали все возможное, чтобы фанаты не пропустили яркое спортивное шоу — каждый из желающих мог приобщиться к онлайн просмотру и болеть за своего фаворита. Так, отсутствие „живой“ поддержки, аплодисментов — это дополнительное эмоциональное испытание для наших граций. Но когда я был спортсменом, мой тренер сказал мне: перед тобой — только спортсмены и судьи, а твои болельщики в сердце и мыслях”, — добавил Министр молодежи и спорта.

Результаты чемпионата Европы — 2020:

1. Групповые упражнения (Баева Диана, Бондарчук Мариола, Возняк Анастасия, Высочанская Мария, Юзвяк Валерия) — финал (3 обручи, 2 пары булав) — 2 место (31.150)

2. Групповые упражнения (Баева Диана, Бондарчук Мариола, Возняк Анастасия, Высочанская Мария, Юзвяк Валерия) — финал (5 мячей) — 1 место (35.35)

3. КАРИКОМ Полина — юниоры финал мяч — 1 место (22.8)

4. Сыдорак Карина — юниоры финал лента — 2 место (21.2)

5. Командное первенство (Карика Полина, Сыдорак Полина, Тур Мелания, Баева Диана, Бондарчук Мариола, Возняк Анастасия, Высочанская Мария, Юзвяк Валерия) — 1 место (237.15)

6. Групповые упражнения (Баева Диана, Бондарчук Мариола, Возняк Анастасия, Высочанская Мария, Юзвяк Валерия) — многоборье — 3 место (63.7).