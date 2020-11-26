У Києві стартує ЧЄ з художньої гімнастики: Зеленський опублікував допис з нагоди відкриття

“Подія, про яку варто сказати. Сьогодні у Києві стартує 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. У цей емоційно важкий час пандемії дуже важливі саме ось такі події, які об’єднують людей, дають змогу порадіти за своїх та заряджають позитивом. А головне – це своєрідна маніфестація, що життя обов’язково переможе пандемію”, - зазначив Глава держави.

Зеленський нагадав, що чемпіонат планувався ще на травень цього року, але був перенесений, у зв'язку з пандемією COVID-19.

Також Президент подякував організаторам за дотримання всіх карантинних вимог.

“Упевнений, що й наші гості з 23 країн, які беруть участь у чемпіонаті, вкотре переконаються у щирій українській гостинності та відкритості, в тому, що Україна – це територія сили та надзвичайної, доброї енергії. Бажаю успіху кожній з учасниць чемпіонату!” - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, українські гімнастки вибороли шість нагород на етапі Кубка світового виклику.



