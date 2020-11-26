У Києві стартує ЧЄ з художньої гімнастики: Зеленський опублікував допис з нагоди відкриття

ukru
Ексклюзив
08:45 • 11085 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 33451 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 90987 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 104422 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 112536 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 117344 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 104945 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112745 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91611 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102409 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3.2 м/с
80 %
757 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 30317 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 69437 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 98155 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 103038 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 66887 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 90948 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 106254 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 329260 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 262209 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 355553 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 91 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 91737 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 116941 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 116968 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 113526 перегляди
Актуальне
У Києві стартує ЧЄ з художньої гімнастики: Зеленський опублікував допис з нагоди відкриття

У Києві стартує ЧЄ з художньої гімнастики: Зеленський опублікував допис з нагоди відкриття

Київ • УНН

 • 12077 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні у Києві стартує 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. З нагоди відкриття, допис на власній сторінці в Facebook зробив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

“Подія, про яку варто сказати. Сьогодні у Києві стартує 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. У цей емоційно важкий час пандемії дуже важливі саме ось такі події, які об’єднують людей, дають змогу порадіти за своїх та заряджають позитивом. А головне – це своєрідна маніфестація, що життя обов’язково переможе пандемію”, - зазначив Глава держави.

Зеленський нагадав, що чемпіонат планувався ще на травень цього року, але був перенесений, у зв'язку з пандемією COVID-19.

Також Президент подякував організаторам за дотримання всіх карантинних вимог.

“Упевнений, що й наші гості з 23 країн, які беруть участь у чемпіонаті, вкотре переконаються у щирій українській гостинності та відкритості, в тому, що Україна – це територія сили та надзвичайної, доброї енергії. Бажаю успіху кожній з учасниць чемпіонату!” - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, українські гімнастки вибороли шість нагород на етапі Кубка світового виклику.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$69.94
Bitcoin
$83,422.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.21
Золото
$3,033.40
Ethereum
$1,940.42