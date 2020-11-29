Збірна України здобула шість нагород на ЧЄ з художньої гімнастики у Києві

“Незважаючи ні на які перепони, ми гідно провели цей чемпіонат. 115 грацій з 23 країн світу з гордістю представили себе в самому центрі нашої України — в Києві, в Палаці спорту. І це відбулося вперше за 16 років! Дякую вам, дівчата, за вашу витонченість, а тренерам — за таку гідну підготовку. Ви неперевершені”, — наголосив Вадим Гутцайт.

В останнє континентальну першість з художньої гімнастики столичний Палац спорту приймав у 2004 році. Проведення чемпіонату планувалось ще на травень, але пандемія внесла свої корективи. Через карантинні обмеження чемпіонат проходив без глядачів.

“Ми зробили все можливе, аби фанати не пропустили яскраве спортивне шоу — кожен з охочих міг долучитись до онлайн перегляду і вболівати за свого фаворита. Так, відсутність „живої“ підтримки, оплесків — це додаткове емоційне випробування для наших грацій. Але коли я був спортсменом, мій тренер сказав мені: перед тобою — тільки спортсмени та судді, а твої вболівальники в серці і думках”, — додав Міністр молоді та спорту.

Результати чемпіонату Європи — 2020:

1. Групові вправи (Баєва Діана, Боднарчук Маріола, Возняк Анастасія, Височанська Марія, Юзвяк Валерія) — фінал (3 обручи, 2 пари булав) — 2 місце (31.150);

2. Групові вправи (Баєва Діана, Боднарчук Маріола, Возняк Анастасія, Височанська Марія, Юзвяк Валерія) — фінал (5 м’ячів) — 1 місце (35.35);

3. Каріка Поліна — юніори фінал м’яч — 1 місце (22.8);

4. Сидорак Каріна — юніори фінал стрічка — 2 місце (21.2);

5. Командна першість (Каріка Поліна, Сидорак Поліна, Тур Меланія, Баєва Діана, Боднарчук Маріола, Возняк Анастасія, Височанська Марія, Юзвяк Валерія) — 1 місце (237.15);

6. Групові вправи (Баєва Діана, Боднарчук Маріола, Возняк Анастасія, Височанська Марія, Юзвяк Валерія) — багатоборство — 3 місце (63.7).