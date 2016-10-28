Сборная Украины завоевала три награды на чемпионате Европы по таиландскому боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В хорватском городе Сплит проходит чемпионат Европы по таиландскому боксу Муэй Тай среди взрослых и юниоров. В соревнованиях принимают участие семь украинских спортсменов, сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
По итогам двух дней полуфинальных поединков в активе украинской сборной три награды. "Бронзу" в командную корзину завоевали: Валентин Булат в весовой категории 57 кг, Василий Сорокин (63 кг) и Александр Стоматов (71 кг).
В последний день первенства за чемпионские титулы будут бороться три наших соотечественника: Роман Вагилевич, Станислав Пержановский и Ростислав Карпич.
Отмечается, что вместе с самой высокой наградой победители получают и лицензию на участие во Всемирных играх, которые будет принимать Польша в 2017 году.
Напомним, соревнования в Хорватии продолжаются с 22 до 29 октября.