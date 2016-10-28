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15 марта, 19:03 • 116798 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171978 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141502 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133730 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114583 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106527 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102225 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Сборная Украины завоевала три награды на чемпионате Европы по таиландскому боксу

Сборная Украины завоевала три награды на чемпионате Европы по таиландскому боксу

Киев • УНН

 • 7996 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В хорватском городе Сплит проходит чемпионат Европы по таиландскому боксу Муэй Тай среди взрослых и юниоров. В соревнованиях принимают участие семь украинских спортсменов, сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

По итогам двух дней полуфинальных поединков в активе украинской сборной три награды. "Бронзу" в командную корзину завоевали: Валентин Булат в весовой категории 57 кг, Василий Сорокин (63 кг) и Александр Стоматов (71 кг).

В последний день первенства за чемпионские титулы будут бороться три наших соотечественника: Роман Вагилевич, Станислав Пержановский и Ростислав Карпич.

Отмечается, что вместе с самой высокой наградой победители получают и лицензию на участие во Всемирных играх, которые будет принимать Польша в 2017 году.

Напомним, соревнования в Хорватии продолжаются с 22 до 29 октября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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