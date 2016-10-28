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Збірна України завоювала три нагороди на чемпіонаті Європи з таїландського боксу

Збірна України завоювала три нагороди на чемпіонаті Європи з таїландського боксу

Київ • УНН

 • 7997 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У хорватському місті Спліт проходить чемпіонат Європи з таїландського боксу Муей Тай серед дорослих та юніорів. У змаганнях беруть участь сім українських спортсменів, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

За підсумками двох днів півфінальних поєдинків в активі української збірної три нагороди. “Бронзу” до командного кошика здобули: Валентин Булат у ваговій категорії 57 кг, Василь Сорокін (63 кг) та Олександр Стоматов (71 кг).

В останній день першості за чемпіонські титули боротимуться три наших співвітчизники: Роман Вагилевич, Станіслав Пержановський та Ростислав Карпич.

Зазначається, що разом з найвищою нагородою переможці отримують й ліцензію на участь у Всесвітніх іграх, які прийматиме Польща у 2017 році.

Нагадаємо, змагання у Хорватії тривають з 22 до 29 жовтня.

Українські Національні Новини

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