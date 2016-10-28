Збірна України завоювала три нагороди на чемпіонаті Європи з таїландського боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У хорватському місті Спліт проходить чемпіонат Європи з таїландського боксу Муей Тай серед дорослих та юніорів. У змаганнях беруть участь сім українських спортсменів, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
За підсумками двох днів півфінальних поєдинків в активі української збірної три нагороди. “Бронзу” до командного кошика здобули: Валентин Булат у ваговій категорії 57 кг, Василь Сорокін (63 кг) та Олександр Стоматов (71 кг).
В останній день першості за чемпіонські титули боротимуться три наших співвітчизники: Роман Вагилевич, Станіслав Пержановський та Ростислав Карпич.
Зазначається, що разом з найвищою нагородою переможці отримують й ліцензію на участь у Всесвітніх іграх, які прийматиме Польща у 2017 році.
Нагадаємо, змагання у Хорватії тривають з 22 до 29 жовтня.