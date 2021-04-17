Сборная Украины по футзалу вошла в топ-10 рейтинга УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. УЕФА обнародовал апрельский рейтинг футзальных команд в котором прогресс продемонстрировала сборная Украины, информирует УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
“Желто-голубая” команда занимает в рейтинге девятое место. По итогам марта 2021 Украина шла только 11-й.
На вершине генерации идет Испания, за ней разместились Россия, Казахстан, Португалия и Хорватия.
Стоит отметить, что в апреле после двух побед над Данией в Запорожье (6: 2 и 8: 2) “сине-желтые” гарантировали себе второе место в отборочной группе Евро-2022. На этом сбор для “желто-синих” команды было завершено, поскольку игру Украина — Албания, запланированную на 11 апреля, было отменено.
Что предшествовало этому
Согласно информации УЕФА, подопечные Александра Косенко стали участниками финального турнира. В рейтинге команд, занявших вторые места, украинцы расположились на шестой позиции. В общем направления на чемпионат Европы попали шесть лучших вторых команд из восьми, тогда как две худшие сыграют между собой в плей-офф.