Збірна України з футзалу увійшла до топ-10 рейтингу УЄФА

Деталі

“Жовто-блакитна” команда посідає в рейтингу дев’яте місце. За підсумками березня 2021 року Україна йшла тільки 11-ю.

На вершині генерації йде Іспанія, за нею розмістилися Росія, Казахстан, Португалія та Хорватія.

Варто відзначити, що у квітні після двох перемог над Данією в Запоріжжі (6:2 та 8:2) “синьо-жовті” гарантували собі другу сходинку у відбірній групі Євро-2022. На цьому збір для “жовто-блакитних” команди було завершено, оскільки гру Україна — Албанія, заплановану на 11 квітня, було скасовано.

Що передувало цьому

Згідно з інформацією УЄФА, підопічні Олександра Косенка стали учасниками фінального турніру. У рейтингу команд, які посіли другі місця, українці розташувалися на шостій позиції. Загалом напряму на чемпіонат Європи потрапили шість кращих других команд із восьми, тоді як дві найгірші зіграють між собою в плей-офф.