Сборная Украины по футболу - в топ-30 самых дорогих команд мира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сборная Украины по футболу занимает 30 место в рейтинге самых дорогих сборных мира. Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt, передает УНН.
Так, суммарная стоимость подопечных Андрея Шевченко составляет 130,18 млн евро.
На первом месте в списке — национальная команда Англии, игроки которой стоят 1,09 млрд евро.
Далее идет Франция (941,4 млн евро) и Бразилия (895,1 млн евро).
Соперники сборной Украины на Евро-2020 — Нидерланды и Австрия — занимают 9 и 17 места соответственно.
Напомним, сборная Украины вышла на Евро-2020, не получив ни одного поражения за год. За такие “показатели”, команда получила от УАФ рекордные премиальные в размере 4 млн долларов.
И по словам президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко “наша сборная достойна того, чтобы получать рекордные премии”.