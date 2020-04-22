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Збірна України з футболу – у топ-30 найдорожчих команд світу

Збірна України з футболу – у топ-30 найдорожчих команд світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Збірна України з футболу посідає 30 місце у рейтингу найдорожчих збірних світу. Про це свідчать дані порталу Transfermarkt, передає УНН.

Так, сумарна вартість підопічних Андрія Шевченка складає 130,18 млн євро.

На першому місці у списку — національна команда Англії, гравці якої коштують 1,09 млрд євро.

Далі йде Франція (941,4 млн євро) та Бразилія (895,1 млн євро).

Суперники збірної України на Євро-2020 — Нідерланди та Австрія — посідають 9 та 17 місця відповідно.

Нагадаємо, збірна України вийшла на Євро-2020, не зазнавши жодної поразки за рік. За такі “показники”, команда отримала від УАФ рекордні преміальні у розмірі 4 млн доларів.

І за словами президента Української асоціації футболу Андрія Павелка “наша збірна гідна того, щоб отримувати рекордні премії”.

Українські Національні Новини

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