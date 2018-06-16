Сборная Украины по баскетболу 3х3 победила на старте турнира на Кипре

Украинцы активно пошли вперед и первыми открыли счет. Довольно быстро наши вышли вперед на три очка. Однако соперник дальним попаданием сократил отставание — 3:4. “Желто-голубые” все время заставляли соперника догонять. После половины игрового времени наши оторвались уже на четыре очка — 9:5.

Несмотря на усталость, украинском на заключительных минутах удалось отбить довольно настойчивые попытки соперника спасти матч. Так первая победа на Кипре — 19:14.

Окончательное положение после первого игрового дня выяснится после заключительных матчей в группах. В частности, в группе А еще сыграют команды Сербии и Хорватии.

Добавим, что в первом матче украинцы с минимальной разницей уступили сербам.